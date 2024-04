Mariska Bauer blij met gebrek aan ‘juice’ over echtgenoot Frans

Mariska Bauer is er blij mee dat er bij ‘juicevlogger’ Yvonne Coldeweijer nooit verhalen over haar man Frans Bauer binnenkomen. “Daar ben ik natuurlijk alleen maar blij mee en dat maakt me ook wel trots”, zegt Bauer in een interview in de nieuwe Beau Monde. “Frans en ik zijn allebei heel betrouwbaar. Ik ben al vanaf mijn 16de bij Frans. We zijn elkaars eerste liefde en horen gewoon bij elkaar.” Dat Coldeweijer steevast “In Frans we trust” zegt, als er een andere BN’er zou zijn vreemdgegaan, vindt Mariska “grappig”.

Over hun relatie vertelt Mariska (48) verder dat zij en Frans “nooit een relatiecrisis” hebben gehad, maar dat ze “weleens kwaad” op elkaar zijn. “Echt heftige ruzies hebben we niet. Het enige waar we soms mot over hebben, is dat ik ‘nee’ zeg tegen de jongens en Frans het tegenovergestelde zegt. Dan denk ik: ja hallo? Ook kan ik me weleens ergeren aan Frans. We zijn echt flinke tegenpolen. Zo is hij heel uitbundig en druk en altijd vrolijk. Ik ben dat niet altijd en denk ’s ochtends vaak: nu even niet. Dan houdt hij zich braaf een uurtje stil, haha.”

‘Dekseltje muurvast

Over het geheim van hun relatie zegt Bauer dat “het gewoon goed zo” is. “Wij hebben vier kinderen samen, leven ons leven en we zijn blij met elkaar. We luisteren naar elkaar, hebben respect voor elkaar en we doen heel veel dingen met zijn tweetjes. Het gaat gewoon allemaal vanzelf. Ze zeggen weleens dat op ieder potje een dekseltje past. Bij ons zit dat dekseltje muurvast. Je krijgt het nooit meer open.”