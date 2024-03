Marijke Helwegen snapt dat ze niet altijd jong kan blijven

Marijke Helwegen vindt het niet erg dat er vaak over haar wordt geschreven in de bladen. “Ik ben goed in zelfspot, dat scheelt”, zegt de 75-jarige mediapersoonlijkheid in Trouw-bijlage Tijdgeest.

“Mijn vrienden gaan heel graag mee naar evenementen omdat er altijd wel iets geks gebeurt. Blijf ik zo hoep achter een autodeur haken, of ik tril zo erg dat ik mijn drankje over iemand heen mors. Ik kan daar hard om lachen en begrijp ook dat de bladen daarover schrijven”, vertelt Helwegen.

Volgens haar wordt ook vaak geschreven dat ze denkt dat ze “altijd jong” kan blijven. “Nou, totaal niet. Het kan niet, ik merk het aan alles”, aldus Helwegen. “Ik zeg wel vaak: het is geen prestatie om er leuk uit te zien als je jong bent, het is een prestatie om er leuk uit te zien als je 75 bent.”