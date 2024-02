Marieke Elsinga in verwachting van tweede kind

Marieke Elsinga is zwanger van haar tweede kind. Dat onthulde de 37-jarige presentatrice woensdag in de ochtendshow van Qmusic.

Elsinga deelde op de radio een fragment van haar zoontje Jip dat een woordje zei. Luisteraars mochten raden wat hij zei en dat bleek “baby” te zijn. “Dat vind ik zo ongelooflijk, want dat kind is zelf ook nog zo klein”, zei de presentatrice.

Ze is heel blij, maar heeft wel “belabberde weken” achter de rug met vermoeidheid en misselijkheid. “Ik ben vooral erg blij, maar de hormonen zorgen bij mij ook voor een somber gevoel. Maar vandaag niet.”

In augustus uitgerekend

Elsinga is in augustus uitgerekend. “Ik vind het lastig voorstellen dat we een gezin hebben met twee kinderen straks, Sander en ik.”

De presentatrice beviel in november 2022 van zoon Jip. In 2020 maakte ze haar relatie met Sander wereldkundig.