Marieke Elsinga door het stof om ‘onsmakelijke grappen’ over overleden rapper Def Rhymz

Marieke Elsinga heeft haar excuses aangeboden voor “onsmakelijke grappen” die ze maakte over de zondag overleden rapper Def Rhymz. De radio-dj van Qmusic kreeg op sociale media heel veel kritiek op haar opmerkingen. In haar Instagram Stories schrijft Elsinga dat ze een “lelijke en domme fout” heeft begaan.

De dj stelt dat ze niet iemand is die “te pas en te onpas mensen beledigt of lelijke grappen over mensen maakt”. Elsinga maakt de ochtendshow van de zender samen met goede vriend Mattie Valk. “We praten open en bloot en dan maak je heel af toe uitglijders waarvan je daarna denkt: oh, dit kan eigenlijk echt niet”, aldus Elsinga. “Ik ben alleen op dat moment live te horen op de radio, waardoor de grap niet meer tussen ’twee vrienden’ wordt gemaakt, maar op een plek waar iedereen het kan horen.”

Screenshot 2024 03 27 02.12.28

Lees ook: Familie bevestigt: rapper Def Rhymz overleden aan gevolgen hartfalen

‘Zak, zak, zak’

Def Rhymz is onder meer bekend van het nummer Schudden, waarin de tekst ‘zak, zak, zak’ te horen is. Elsinga vroeg zich in de uitzending af of die tekst ook te horen zou zijn tijdens het zakken van de kist van de rapper.

Gekwetst

Elsinga beseft dat ze met haar uitspraken mensen pijn heeft gedaan. “Ik heb er familie en naasten mee gekwetst en dat was echt niet mijn bedoeling.”