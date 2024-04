Man van Rens Kroes veroordeeld tot celstraf van 4,5 jaar

Sid S., de man van foodblogger Rens Kroes, is veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar omdat hij in 2016 een vrouw verkracht heeft. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen S. Ook moet S. 3345 euro proceskosten en een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen aan het slachtoffer, bestaande uit zowel materiële als immateriële schade.

Onder de immateriële schade valt onder meer een posttraumatische stressstoornis waar het slachtoffer acht jaar na het incident nog altijd last van ondervindt. Zij krijgt hier therapie voor. Ook heeft het slachtoffer hiv-remmers moeten nemen na het incident. Ook heeft het handelen van S. bij het slachtoffer gevoelens van angst en onveiligheid teweeggebracht die tot op de dag van vandaag voortduren, oordeelt het gerechtshof.

S. werd in 2019 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Daartegen ging hij in hoger beroep. De straf die hij in hoger beroep heeft gekregen is dus hoger dan de straf die hij aanvankelijk kreeg.

Onmiddellijke gevangenneming

Na de eis twee weken geleden nam het gerechtshof S. in voorlopige hechtenis. Het OM vroeg om onmiddellijke gevangenneming omdat S. vluchtgevaarlijk zou zijn. S. heeft aangegeven in Ivoorkust te willen wonen, maar met dat land heeft Nederland geen rechtshulpverdrag. S. is geboren in Ivoorkust.

De zaak rond S. speelt al jaren. Het hoger beroep zou aanvankelijk in maart vorig jaar dienen, maar dat werd toen uitgesteld omdat de verdediging getuigen wilde horen. Daarna zou het hoger beroep in december vorig jaar dienen. Toen werd het uitgesteld omdat de vader van S. vlak voor de zitting overleed.