MAFS’ Bastiaan nu wél gelukkig in de liefde

Het laatste seizoen van Married at First Sight was – wederom – geen doorslaand succes voor de deelnemers: slechts één koppel bleef samen. Het huwelijk van Bastiaan Peppelenbos (46) en Suzanne bleek dus een flop, maar lang hoefde hij niet te treuren…

Een oude bekende zag Bastiaan met Suzanne voor het altaar staan en dacht: maar dat is míjn man, vertelt hij aan het AD. “Ik kende haar al een jaar of vier, we zouden ooit op een date gaan maar dat ging niet door. Ze zag me op televisie bij het altaar staan en baalde. Dat ze me toch eerder had moeten contacten.”

Ze – haar naam noemt Bastiaan niet – trok de stoute schoenen aan en stuurde hem daarop een berichtje. “Of ik het leuk vond wat met haar te gaan drinken, hopend dat ze niet mijn huwelijk overhoop zou halen.” Maar van een huwelijk was inmiddels natuurlijk geen sprake meer, wist Bastiaan stiekem allang. Dus, zegt hij: “Daar ben ik op ingegaan.”

Zelfde golflengte

Sindsdien is het dik aan en de volgende grote stap in hun prille relatie is al gezet. “Vanmiddag ga ik haar kinderen ontmoeten”, vertelt Bastiaan dolgelukkig. “Het is zo ontzettend leuk allemaal. Het klikt met haar omdat we op dezelfde golflengte communiceren. Het is een warm, lief en emotioneel bereikbaar persoon.”

‘S’ van Suzanne

Wel moet die ‘warme, lieve persoon’ steeds tegen die ‘S’ van Suzanne op zijn arm aankijken, de tatoeage die Bastiaan als grap tijdens het programma liet zetten. “Ze vindt het voornamelijk wat dom”, lacht hij. “Ach, soms doe je gekke dingen. En het herinnert mij aan een mooie tijd.”

Beeld: RTL