Maan doorbreekt stilte en brengt nieuwe single uit

Maan brengt donderdag na enkele maanden stilte een nieuw nummer uit. Paranoia is vanaf 08.30 uur te horen, maakt ze bekend in modetijdschrift Vogue.

De 27-jarige zangeres stond vorige zomer nog op verscheidene festivals, maar daarna liet ze zakelijk niets meer van zichzelf horen.

“Verloren in het verkeer en de verkeersborden in Japan werd me één ding heel duidelijk: misschien ga ik het wel over een andere boeg gooien. Het stemmetje dat ik zo lang heb weggedrukt krijgt eindelijk ruimte om te spreken”, vertelt Maan aan het blad. “Het is niet dat ik mijn oude muziek niet meer leuk vind, maar ik ben het ontgroeid.”

De zangeres heeft naar eigen zeggen ervaren dat het goed is “om uit te zoomen” en “terug te gaan naar wat je rust brengt, juist als de wereld de volumeknop opendraait”. Ze vindt dan ook dat iedereen dat zichzelf moet gunnen, of dat nu met een vakantie is of thuis. “Dat betekent helemaal niet dat het slecht met je gaat, je kiest alleen voor wat er echt toe doet.”