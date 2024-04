Maaike Ouboter deelt babynieuws: ‘Genieten enorm’

Maaike Ouboter heeft een zoontje gekregen. Dat nieuws deelt de 32-jarige zangeres via Instagram.

“Op 6 maart is onze lieve lieve zoon Maas geboren”, deelt Ouboter, die eigenlijk tijdens Pasen was uitgerekend. “We kunnen niet stoppen met naar hem te kijken, en hem te knuffelen.”

Ouboter vindt het “fantastisch” om het ouderschap mee te mogen maken. “Onze wereld is even heel erg klein en daar genieten we enorm van.”

In 2013 beleefde Ouboter een muzikale doorbraak door haar deelname aan het programma De beste singer-songwriter van Nederland. Met haar nummer Dat ik je mis scoorde ze zelfs een nummer 1-hit in de Single Top 100.