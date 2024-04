Lilian Marijnissen verwacht eerste kindje

Lilian Marijnissen is in verwachting van haar eerste kindje. Op Instagram deelt de voormalige SP-leider dat zij en haar partner Joeri Jansen in oktober een baby verwachten.

“Wat een geluk. Zo dankbaar. In oktober verwachten we een kleintje. Die alvast even naar jullie zwaait!”, schrijft Marijnissen. Bij de tekst deelt ze behalve een foto van zichzelf en haar vriend, ook een video van een echo waarop het kindje zijn of haar handje beweegt.

Afgetreden

Marijnissen (38) trad afgelopen december af als politiek leider van de Socialistische Partij. Daarvoor was zij sinds 2017 voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Marijnissen is de dochter van Jan Marijnissen, die ook jarenlang leider van de SP was.