Lex Uiting deelt geweldig babynieuws: ‘Helemaal in de gloria’

Lex Uiting en zijn partner Susan Oostdam zijn ouders geworden van een dochter. Een maand geleden werd Kees geboren, meldt de RTL Boulevard-presentator op Instagram.

“Vandaag, preciés ’n maandje hier: onze lieve dochter Kees. Wij zijn helemaal in de gloria dat dit kleine grote wonder nu voor altijd bij ons is”, schrijft Lex bij een foto van het drietal in het ziekenhuis. Ook Susan deelt de foto op haar Instagram. “Jaaaa daar is ze dan, onze lieve kleine Kees! Vandaag is ze precies een maandje bij ons. Ontzettend blij en dankbaar voor dit wondertje”, schrijft ze.

Lex en Susan maakten in januari bekend dat ze vrij onverwacht in verwachting waren. In 2020 kreeg Lex’ vriendin de diagnose baarmoederhalskanker. Daarna was de kans nog maar zo’n 25 procent dat ze een “gezond geboren kindje” kon krijgen, zei de presentator toen.