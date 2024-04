Lenny Kuhr stelt fans gerust: ‘Alle concerten gaan door’

Alle concerten van Lenny Kuhr die de komende tijd gepland staan, gaan gewoon door. De commotie die is ontstaan nadat pro-Palestijnse activisten een optreden van de 74-jarige zangeres hadden verstoord, heeft geen invloed op haar tourneelijst. Dat meldt haar manager en echtgenoot donderdag in een verklaring aan het ANP.

“Meerdere theaters hebben bezorgde telefoontjes van fans ontvangen, die bang waren dat de concerten niet doorgingen”, legt Rob Frank uit. “We willen alle misverstanden daarover uit de wereld helpen. Alle optredens van Lenny gaan gewoon door. Er is geen enkele reden tot paniek of verwarring.”

Kuhr kreeg te maken met de pro-Palestijnse activisten door haar pro-Israëlische stellingname in de oorlog tussen Israël en Hamas. Kinderen en kleinkinderen van de zangeres wonen in Israël. Haar kleinzoon is militair in het leger van Israël en raakte vorig jaar gewond tijdens een vuurgevecht met Hamas.

De songfestivalwinnares liet eerder weten zich voorlopig niet meer in de media uit te laten over de situatie in Gaza. Zij kreeg de afgelopen weken doodsbedreigingen, haatmails en “onlinebagger” over zich heen. De zangeres heeft hierover contact met de politie. Gemeenten en theaters besluiten per optreden of er extra beveiliging nodig is bij een concert van Kuhr.