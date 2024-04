Lee Towers wilde dit optreden niet doen

Lee Towers heeft in de bijna vijftig jaar dat hij optreedt nog maar zelden een optreden geweigerd. Alleen in een seksclub wilde het Rotterdamse icoon nooit optreden. Dat vertelde de 78-jarige zanger woensdag in het programma MISCHA! op NPO Radio 1.

“Ik ben ooit een keer gevraagd, 25 jaar geleden, om een keer op te treden in een seksclub, samen met Fats Domino”, vertelt Towers. “Ik zei: nee, nee, daar voel ik mij niet prettig bij. Ik kreeg ongelooflijke hoeveelheden geld toegezegd als ik het wél zou doen. Maar ik zei: daar zit het hem niet in, je begrijpt het niet. Ik heb vier kinderen, dat vind ik niet passen. Een soort normbesef.”

Mede om zijn kinderen heeft Lee Towers zich ook nooit verloren in drank of drugs. “Sterker nog: als mijn kinderen rookten en ze kwamen thuis, dan haalde ik hun sigaretten uit hun zakken en gooide ze in de vuilniszak”, beklemtoont hij. “Dat is een kwestie van discipline. Je ziet vandaag de dag wat een ongelooflijk maatschappelijk probleem dat is, en steeds meer wordt. Ik houd mijn hart vast.”

Naïef

Toen hij ooit in de studio kwam en zijn muzikanten hadden wiet gerookt, herkende Towers die geur niet eens. “Ik wist niet wat het was”, bekent hij. “De hele studio stonk. Ik werd boos, ik zei: wat zijn jullie nou aan het roken vandaag? Ze lachten mij uit. Ik was heel naïef. Ik ben gelukkig altijd naïef gebleven.”

De zanger maakt zich sowieso zorgen over de wereld van vandaag. “Ik durf de televisie niet meer aan te zetten voor het nieuws”, zegt hij. “Wat er in Oekraïne gebeurt, en in de Gazastrook. Ik ben iemand die zich dat wel aantrekt. Ik ben bezorgd over wat die mensen daar overkomt. Ik had nooit het idee kunnen hebben dat ons dit na de Tweede Wereldoorlog nog zou kunnen overkomen.”