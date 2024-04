Lee Towers stopt met optreden bij startschot marathon Rotterdam

Lee Towers zingt op 14 april voor de laatste keer zijn bekendste hit You Never Walk Alone aan de startstreep van de marathon in Rotterdam. Dat meldt de organisatie van de NN Marathon Rotterdam dinsdag.

Volgens de organisatie heeft Towers na zijn laatste optreden “zo’n dertig keer de marathonlopers toegezongen”. Towers zegt in een persverklaring dat het “iedere editie fantastisch” is om de deelnemers te mogen toezingen, maar dat “aan al het moois een keer een eind komt”. “Ik ben er ontzettend trots op dat ik zo veel edities mee heb mogen maken en dat ik het op deze positieve manier af kan sluiten”, aldus de artiest.

Wibert Lek, de directeur van NN Marathon Rotterdam, benadrukt dat You Never Walk Alone “voor altijd verbonden” zal zijn aan de marathon. “We willen Lee bedanken voor zijn jarenlange toewijding en kijken ernaar uit om nog één keer te kunnen genieten van zijn optreden bij de start.”

Op zondag 14 april, iets voor 10.00 uur, zingt Towers voor de laatste keer de marathonlopers toe. Dat doet hij aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam.