Lee Towers neemt emotioneel afscheid van marathon Rotterdam

Lee Towers beleefde een emotioneel moment tijdens de marathon van Rotterdam. De 78-jarige zanger hief voor de laatste keer zijn You’ll Never Walk Alone aan bij de start van de marathon.

“Ik zag er tegenop”, liet Towers weten aan de NOS. “Maar door het enthousiasme van de mensen, die dan allemaal meezingen, zit je op een wolk.”

Towers kreeg een plaquette voor zijn medewerking aan de marathon, die hij dertig jaar lang inluidde met zijn grote hit.

Haren overeind

“Ik vond die marathon in 2021 vlak na corona de meest indrukwekkende. Mijn haren stonden toen overeind toen ik voor het eerst al die lopers over de Erasmusbrug zag lopen. Het was een dierbaar moment.”

Zo’n 17.000 mensen gingen rond 10.00 uur van start voor de 43e editie van de marathon van Rotterdam