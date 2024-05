Laatste aflevering Máxima-serie nu al te zien

De laatste aflevering van de serie Máxima komt een dag eerder dan gepland online. De zesde aflevering is vrijdag al te zien in plaats van zaterdag, meldt streamingdienst Videoland.

De zesdelige serie gaat over de beginnende relatie van Máxima en prins Willem-Alexander en de jeugd van de koningin. Het verhaal speelt zich af in Argentinië, New York en Nederland. In de laatste aflevering is te zien dat de koning Máxima ten huwelijk vraagt. De serie is gebaseerd op het boek Máxima Zorreguieta: Moederland van Marcia Luyten.

Tot nu toe heeft bijna de helft van alle Videoland-abonnees het eerste seizoen van de serie gezien, meldt de streamingdienst. Videoland geeft nooit cijfers vrij, maar liet eerder al weten dat de release van een eerste seizoen van een Nederlandse dramaserie nooit eerder zoveel streams behaalde. De serie is inmiddels verkocht aan 27 landen.