Komt Gerard Joling met eigen realityshow?

RTL onderzoekt de mogelijkheid om een realityserie rondom zanger en tv-persoonlijkheid Gerard Joling te maken. Dat bevestigt een woordvoerder van de zender na berichtgeving van kijkcijferwatcher Tina Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update.

Joling stond twintig jaar geleden al eens centraal in een realityserie. In 2004 verscheen de serie Only Joling, uitgezonden op de zender Yorin.

De laatste jaren is Joling het al gewend om gevolgd te worden door camera’s. Zo plaatst hij op zijn YouTubekanaal elke week een vlog over wat hij allemaal heeft meegemaakt. Die vlogs worden tienduizenden keren bekeken.