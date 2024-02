Komt er een vervolg op de docuserie van Lil’ Kleine?

Sascha Visser zou graag een vervolg willen maken op zijn documentaire Jorik over Lil’ Kleine. De filmmaker heeft al een paar nieuwe draaidagen achter de rug, onthult hij in de podcast Content Wars. Er zijn echter nog geen officiële gesprekken gaande, benadrukt Visser.

De documentairemaker wil Lil’ Kleine vooral blijven volgen omdat hij benieuwd is hoe het verder met hem zal gaan. “Ik ben heel benieuwd wat hij nu gaat doen. Het is eigenlijk een open einde”, zegt Visser. “Veel mensen hebben toch een beetje een knoop in de maag van; dit gaat niet lang goed. En ik ben benieuwd of dat ook zo is. Ik ben wel benieuwd hoe hij zich houdt. Hij belooft dat hij een betere vader gaat worden voor zijn kind, ik ben benieuwd.”

Visser blijft verder graag uit de buurt van andere gecancelde BN’ers voor een eventuele documentaire. Hij zou bijvoorbeeld geen film willen maken over Marco Borsato. “Ik denk niet dat er een klik is en ik geloof ook niet dat hij echt het achterste van zijn tong wil laten zien. En wat daar zou zijn gebeurd gaat mij wel een brug te ver. Ik weet niet zeker wat er is gebeurd, maar daar wil ik mijn vingers niet aan branden.”

De driedelige docu over Lil’ Kleine verscheen eerder dit jaar op Prime Video. Visser volgde hem een tijdlang na zijn vrijlating uit de gevangenis in maart 2022.