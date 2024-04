Komt er een nieuw seizoen van Oogappels?

De BNNVARA-hitserie Oogappels krijgt nog een zevende seizoen. Dat heeft hoofdrolspeelster Malou Gorter verklapt in het radioprogramma Volgspot.

Zij vertelde presentator Hijlco Span dat het publiek ooit afscheid zal moeten nemen van alle geliefde personages. “Maar dit wordt niet het laatste seizoen, er komt nog een zevende”, aldus Gorter. “Al weet ik niet of ik dat al mag zeggen.” Op dit moment worden de opnames afgerond van reeks zes, die komend najaar bij de NPO te zien zal zijn.

Oogappels volgt vier verschillende gezinnen waarin de ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Naast Gorter zijn onder anderen Bracha van Doesburgh, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht te zien in hoofdrollen.

De serie werd in 2023 bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Gorter staat op 4 mei in Theater Carré in Amsterdam met een voorstelling voor Theater Na De Dam. Op 4 en 5 mei worden door het hele land meer dan 130 theaterstukken opgevoerd over herdenking en vrijheid.