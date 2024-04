Klaas van der Eerden vond rol als sidekick geen fluit voorstellen

Klaas van der Eerden vond de rol die hij als sidekick had bij de radioprogramma’s van Wietze de Jager geen fluit voorstellen. Dat zegt de cabaretier en presentator in een gesprek met het AD.

“We maakten een programma van vier uur per dag en dat was best pittig”, zegt hij over de ochtendshow bij Radio 538. “Maar wat deed ik nou eigenlijk? Vooral de stiltes opvullen, het stelt geen fluit voor. Ik was vooral bezig met een mogelijke stilte die zou vallen en dat ik die dan moest opvullen met een snedige opmerking of een lach.”

Toch heeft Van der Eerden een kras op de ziel overgehouden aan het plotselinge stoppen van die ochtendshow, wat kwam doordat De Jager “al na acht maanden over een papadag begon”. “Ik dacht: we gingen er toch iets van maken samen? Maar ja, drie jonge kinderen en een vierde op komst, dat is ook lastig te combineren. En dat voelde de luisteraar volgens mij ook op een gegeven moment. Niet veel later wilde Wietze helemaal stoppen.”

Dinsdag maakte het management van Van der Eerden bekend dat hij later dit jaar terugkeert met een eigen show in de theaters, nadat hij die tien jaar lang had vermeden. Blijven drijven heet de show, en ook daarin komt het radioavontuur voorbij. “In de voorstelling blijf ik eerst ook heel lang in zo’n typische Radio 538-lach hangen, als ik aan deze sketch begin.”