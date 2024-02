Kees van der Spek over WIDM: ‘Ik heb geen psycholoog nodig’

Kees van der Spek tikt dit jaar de 60 aan. De WIDM-kandidaat merkt wel dat hij ouder wordt. “Natuurlijk doet dat wat met mij. Gister was ik nog 34 en nu word ik opeens 60. Zo hard gaat dat. Ik kan me ook écht niet voorstellen dat ik over zeven jaar met pensioen ga. Opeens is het maar zeven jaar.”

Dit interview is gepubliceerd in Weekend nummer 5

Door Emelie van Kaam

Wat zijn je plannen voor 2024, heb je een druk jaar voor de boeg?

KEES VAN DER SPEK: “Ik ga weer een nieuwe reeks Oplichters Aangepakt maken, vanaf 6 april en in het najaar. Dus we gaan met volle kracht vooruit.”

Heeft het je een extra stimulans gegeven dat je veel stemmen kreeg van het publiek met de Gouden TelevizierRing?

“Het is natuurlijk wel leuk, maar al jaren zit ik bij de longlist en val ik eraf bij de shortlist. Dus ik geloof het eigenlijk wel, haha! Ik heb het leukste werk van de wereld en vind het geweldig om boeven te vangen en mensen te helpen. Ik ben te oud om me door die ring te laten leiden. Maar het is heel leuk dat mensen op het programma stemmen, misschien maken we dit jaar wél een kans.”

Heb je nog goede voornemens?

“Even denken hoor… Ik doe niet aan Dry January, ik vind een wijntje veel te lekker. Maar ik ben zeker geen alcoholist. Ik wil wel consequenter gaan sporten, dat heb ik de laatste tijd laten zitten. Ik begin toch een ouder lijf te krijgen. Ik beleef overigens wel betere tijden dan 25 jaar geleden, toen ik daar net mee begon. Waar ik aan merk dat ik ouder word, is dat ik minder goed slaap dan vroeger als ik een paar wijntjes op heb. En je kunt minder goed uitslapen.”

En merk je het ook aan je figuur?

“Ja, ho! Het duurt al langer voordat die kilo’s eraf zijn. Ik word 60 dit jaar. Natuurlijk doet dat wat met mij. Gister was ik nog 34 en nu word ik opeens 60. Zo hard gaat dat. Maar ik zit er niet mee, want ik heb leuke kinderen, die groot zijn. Ik ga nu met mijn zoon op reis, dat is hartstikke leuk toch.”

Maar je zegt net ook: ’Natuurlijk doet dat wat met mij.’

“Kijk, je bent zo oud als je je voelt, maar ondertussen ben je wel oud. Ik kan me écht niet voorstellen dat ik over zeven jaar met pensioen zou gaan. Opeens is het maar zeven jaar, dat is niet veel.”

Je kunt na je 67ste ook gewoon doorwerken.

“Dat weet ik niet, op een gegeven moment wordt het wel ongemakkelijk om achter boeven aan te rennen als oude vent, haha! Misschien ga ik dan wel wat anders maken voor tv. Of ik ga lekker van mijn pensioen genieten en met mijn vrouw Annabelle, die haar baan dan moet opzeggen, de wereld rondreizen. Dat lijkt me heerlijk.”

Ondertussen zien we je bij Wie Is De Mol?. Heb je er lang over nagedacht of je mee zou doen?

“Eén seconde. Ik ben eerder gevraagd, maar ik kon toen niet zo lang weg. Iedereen is drie weken weg, ze werken met een afvallershotel zodat men niet weet wanneer je eruit ligt. Dat was eerder moeilijk in mijn schema in te passen, maar nu kon het.”

Waarom heb je ja gezegd?

“Omdat het superleuk is. Als je WIDM niet leuk vindt, ben je echt een sukkel. Je gaat naar een ver land, beleeft allemaal spannende dingen en zit in de meest waanzinnige decors en settings, mét leuke mensen. Daar kun je mij wel voor wakker maken.”

Je hebt ook meegedaan aan Expeditie Robinson in 2015, daar was je na een dag al uit.

“Ja, ik werd eruit gestemd omdat ze het andere kamp voor de grap mee lieten stemmen. Zij gingen gewoon voor de grootste en dat was ik. We kenden elkaar toen nog helemaal niet. Eenmaal thuis ging mijn moeder net dood, dus dat was een ’geluk’ bij ongeluk. Ik heb laatst met mijn zoon Joep ook meegedaan aan Nieuwsquiz 2023 – dat heeft hij gewonnen. Maar WIDM is wel het spel der spellen.”

Frits Wester deed ook mee aan Expeditie Robinson. Hij heeft zichzelf niet zo goed op de kaart gezet, mensen vonden hem onsympathiek. Denk je voor jezelf na hoe je over kunt komen bij spelprogramma’s?

“Nee, totaal niet. Ik ben helemaal niet ijdel, dus het kan me niet schelen wat mensen over me denken. Ik weet dat Frits erin zat, maar heb het niet gevolgd. Ik ben gewoon lekker mezelf en als ze het niet leuk vinden, kijken ze toch lekker naar wat anders? En wat ze zeggen op X, het voormalige Twitter? Daar ben ik een aantal jaren geleden mee gestopt, want het is irrelevant. Er zitten alleen maar scheldende trollen en rechtse wappies op. Wat heb je daar nou aan?”

Wat is de impact van WIDM op jou?

“Dat ik het heel leuk vind, punt. Ik heb geen psycholoog nodig wanneer ik eruit ga of te veel in het spel zit, daar heb ik allemaal geen last van. Er is psychologische begeleiding en je krijgt ook een test. Ik kan me voorstellen dat het voor jonge mensen die net bekend worden en aan hun reputatie willen werken best verwarrend is. Er kijken meer dan drie miljoen mensen naar het programma en je staat opeens op de kaart als je niet zo bekend bent. Dat is natuurlijk best groot.”

Heb je weleens op een andere manier naar een BN’er gekeken nadat deze meedeed aan een spelprogramma?

“Ik zit natuurlijk niet zo in de BN’er-hoek. Ik werk wel voor RTL, maar die mensen zie ik niet zo vaak, want ik ben in dienst bij Endemol. Af en toe heb je wel een presentatorenborrel, maar verder zie ik ze niet. Ik vind het ook vervelend om nare dingen over mensen te zeggen die ik niet zo goed ken. Zit je straks tegenover ze bij Jinek of Beau, dan wordt het zo ongemakkelijk. Nee, ik ben netjes opgevoed. Ik ben met een paar BN’ers bevriend: Kim Lian van der Meij, Alberto Stegeman en Bram Krikke. Zij zijn hartstikke leuk, daar zal ik nooit één kwaad woord over zeggen.”

Bram Krikke is 29. Wat is jouw connectie met hem?

“Hij heeft me weleens voor iets benaderd, en dat klikte. Een tijdje geleden heb ik nog voor hem en zijn vriendin gekookt bij mij thuis. En we zijn weleens samen naar een concert geweest. Bram is geweldig. Hij is natuurlijk veel jonger, maar Annabelle en ik vinden het erg leuk om met ze af te spreken. Brammetje is mijn verloren zoon.”

Beeld: AVROTROS/Joy Hansson