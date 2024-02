Katja Schuurman niet eenzaam op Valentijnsdag: ‘Voel me echt heel goed’

Katja Schuurman voelt zich “echt heel goed zonder geliefde” in haar leven. Dat schrijft de actrice in het kader van Valentijnsdag op Instagram. “Ik heb fantastische dochters, vrienden en familie”, aldus Schuurman. Daarnaast zegt ze dankbaar te zijn voor de schrijvers, filmmakers en muzikanten met wie ze samenwerkt.

Toch denkt de actrice soms wel na over of ze toch iemand zal gaan vinden. “Ik vraag me soms weleens af.. Zou hij bestaan?” Volgens Schuurman moet hij dan wel “door de ballotagecommissie van mijn vriendinnen.”

Twee huwelijken

Schuurman is twee keer getrouwd geweest. Van 2006 tot 2015 was ze getrouwd met acteur Thijs Römer, met wie ze een dochter heeft. Van 2015 tot 2021 was ze samen met chef-kok Freek van Noortwijk, met wie ze in 2019 trouwde. Ook met hem heeft ze een dochter.