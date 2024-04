Katja Schuurman eindelijk trots op zichzelf: ‘Bijna 25 jaar over gedaan’

Katja Schuurman is na 25 jaar in het vak eindelijk trots op zichzelf om haar werk. Dat schrijft de 49-jarige actrice in een bericht op Instagram. Volgens de actrice heeft dat zo lang geduurd omdat mensen vaak leren “om vooral je talenten en krachten te ‘downplayen’ en – vals – bescheiden te zijn”.

Woensdag had Schuurman een viewing voor de bioscoopfilm De Mannenmaker, waarin zij speelt. “Ik werd er net als de rest van de zaal heel vrolijk van! Het is echt een goed geslaagde komedie, en ik ben blij met hoe ik mijn rol heb kunnen neerzetten”, schrijft Schuurman. “Ha! Daar heb ik bijna 25 jaar over gedaan. Om trots te durven zijn op mezelf als daar aanleiding voor is.”

Dat mensen volgens Schuurman vaak hun eigen talenten “downplayen” vindt de actrice “zonde”. “Als je liefde en passie in iets stopt, hard werkt, je uiterste best doet, met plezier iets creëert, dan is er toch niets fijner dan blij zijn met jezelf als het gelukt is. En ook applaudisseren als een ander slaagt! Het maakt het leven zoveel leuker.”