Julia Mekkes onthult reden relatiebreuk met Dave Roelvink

Julia Mekkes en Dave Roelvink hebben in 2019, na een relatie van drie jaar, besloten uit elkaar te gaan. De reden van deze breuk maakt Julia nu bekend in de podcast ‘Zogenaamd Succesvol’ van Anke de Jong.

Anke vraagt Julia naar de recente breuk van Dave. “Ik zal het politiek correct houden: ik snap het natuurlijk wel. Ik had dezelfde Dave natuurlijk. Met die verslavingen. Dat is ook waarom het bij ons niet is gelukt. Het was niet best.”

Na dit antwoord, is Anke ook benieuwd naar Julia’s ‘niet-politiek correcte antwoord’. “Toch ga ik niet iets lelijks zeggen, want zo ben ik niet”, antwoordt ze.

Julia zou wel nog steeds hond Klaas terug willen, die bij Daves moeder is. “Daar kregen we natuurlijk ruzie over.”