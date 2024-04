Josylvio stelt grootste concert uit

Rapper Josylvio heeft besloten zijn optreden op 10 mei in AFAS Live in Amsterdam te schrappen. Het zou het grootste concert uit zijn carrière worden. Volgens concertorganisator MOJO is zijn nieuwe album nog niet klaar.

“Het concert zou samenvallen met de lancering van een nieuw album en die plaat is nog niet af”, meldt een woordvoerder. Fans die al een kaartje hadden, krijgen hun geld terug. Het is niet bekend wanneer het optreden nu gaat plaatsvinden.

Josylvio zou met het optreden ook zijn 10-jarig bestaan als artiest vieren. De rapper debuteerde in 2015 met de singleLe7nesh. Inmiddels heeft hij drie nummer 1-albums, meerdere gouden en platina platen en een Edison op zijn naam staan.