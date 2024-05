Joshua Nolet wordt opnieuw vader

Joshua Nolet en zijn partner Caroline Beerkens krijgen weer een kindje. Dat maakte het stel maandag bekend. “Coco wordt een grote zus. Sam een nog grotere broer”, schrijven zij bij een foto op Instagram.

Het koppel vertelt ook aan tijdschrift Kek Mama over de zwangerschap. “Ik ben wat vermoeider en emotioneler dan normaal, maar voel me verder goed. Ik zit nu in het tweede trimester”⁠, zegt Beerkens. “Dit wilden we zó graag, nog een kindje erbij”, vult de zanger aan. Hij maakte ook bekend dat ze een meisje krijgen.

De Chef’Special-zanger en zijn vriendin kregen in 2022 hun dochter Coco. Caroline had daarnaast al zoon Sam, waar de 36-jarige Nolet naar eigen zeggen “bonusvader” van is.

Nolet stond afgelopen weekend voor het eerst weer op het podium met zijn band Chef’Special, nadat hij enige tijd was uitgeschakeld door een hernia. Hoewel hij nog niet mocht springen, was de zanger “dankbaar” weer te kunnen optreden, schreef hij op Instagram.