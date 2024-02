Joris Linssen scoort bijzondere presentatieklus

Joris Linssen is binnenkort te zien in een programma over mensen met een burn-out. In Out of Office volgt de presentator vijf mensen die hiermee te maken hebben en die een half jaar lang meedraaien op een zorgboerderij in Vorstenbosch. Het programma is vanaf 5 maart wekelijks te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Op de zorgboerderij werken zes hulpboeren met een verstandelijke beperking. De twee groepen leren van elkaars talenten door onder meer samen te werken aan een bouwproject. De deelnemers en hulpboeren delen hun ervaringen met Linssen. Het programma is gebaseerd op een Vlaamse productie.

Emanciperend

“Het is mooi om te zien hoe de vijf deelnemers levenslessen krijgen van de zes hulpboeren”, vindt Linssen. “Het werkt voor beide groepen emanciperend. Ik vind het heel moedig dat de deelnemers openlijk uitkomen voor hun problemen en een van de grote uitdagingen van deze tijd een gezicht geven. Daarnaast is het mooi om te zien dat ook de hulpboeren opbloeien. In de loop van de serie groeien we samen uit tot één grote familie.”

Beeld: Getty images