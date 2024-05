Joost Klein weer op podium na songfestival: ‘Alleen liefde’

Joost Klein heeft tijdens zijn optreden in Enschede zondag niets gezegd over de gebeurtenissen op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Een remix van het nummer Europapa speelde hij in delen verspreid over de set op Freshtival.

De artiest leek er wel van op de hoogte dat er veel media aanwezig waren bij het optreden. “Ik weet dat iedereen wacht tot ik iets ga zeggen, maar ik zeg alleen liefde”, zei hij in Engels. Klein heeft tot nu toe nog niet inhoudelijk gereageerd op zijn diskwalificatie voor de finale van het Eurovisie Songfestival vorige week in Zweden.

Joost Klein heeft tijdens zijn optreden tijdens Freshtival ook een bericht op zijn Instagram geplaatst. “Ik wil eerder zijn dan het nieuws”, zei hij tegen het publiek toen hij de post plaatste. “Liefde overwint altijd”, stond te lezen in de post van Klein. Bij de witte letters op een zwarte achtergrond had hij ook een blauw hartje geplaatst. Na de opmerking dat hij eerder wilde zijn dan de media, reageerde het publiek enthousiast.

De zanger sloot zijn set op het podium Grolsch af door het nummer The Winner Takes It All van ABBA met een housebeat eronder af te spelen. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de Zweedse popgroep het Eurovisie Songfestival won met het liedje Waterloo.