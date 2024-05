Joost Klein toegevoegd aan line-up Pinkpop

Joost Klein is toegevoegd aan de line-up van Pinkpop. Eigenlijk was de lijst met artiesten al compleet, maar de Nederlandse songfestivalinzending is op het laatste moment nog toegevoegd, meldt de organisatie.

Klein staat op zaterdag 22 juni op het podium in Landgraaf, “waar hij de muzikale start van de festivaldag vormgeeft met een speciale show”. In 2022 stond Klein ook al op het festivalpodium.

Onder anderen Ed Sheeran, Calvin Harris, Avril Lavigne, Keane en Måneskin treden van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni op tijdens Pinkpop.