Joost Klein overgeslagen tijdens repetitie finale

Tijdens de eerste finalerepetities van het Eurovisie Songfestival in Malmö is het optreden van Nederland opvallend genoeg overgeslagen. Joost Klein zou als vijfde act het podium opkomen maar in plaats van de zanger verscheen Israël, dat in de startvolgorde na de Fries komt. Klein was wel te zien in de opening van de show.

De show ging na Israël verder met Litouwen. De showleiding heeft geen uitleg gegeven voor de wijziging.