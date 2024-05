Joost Klein maakt droom waar in halve finale songfestival

Joost Klein gaat donderdagavond eindelijk zijn grote droom waarmaken. Na maanden van voorbereiding maakt de artiest zijn opwachting tijdens het Eurovisie Songfestival in Malmö, waar hij in de tweede halve finale een plek in de finale wil bemachtigen.

Op voorhand lijkt het halen van de finale voor Klein een formaliteit. De wedkantoren beschouwen hem als een van de favorieten om de tweede halve finale te winnen. Het publiek bepaalt namelijk volledig wie de uiteindelijke tien finalisten worden. In de finale gaan ook de jury’s meestemmen.

Woensdag liet Klein zijn act voor het eerst in het openbaar zien. Daaruit bleek dat hij geen verrassingen meer in petto heeft. Eerder werd bekend dat Appie Mussa als blauwe vogel optreedt en dat er ondertiteling in het outro zit. Zijn drie songfestivalminuten bruisen echter van energie en de show eindigt kwetsbaar en intiem met een boodschap aan zijn overleden ouders.

Voordat de tweede halve finale begint, krijgt Klein nog één keer de kans om zijn act te perfectioneren. ’s Middags wordt de hele show nog eens gerepeteerd in het bijzijn van publiek.