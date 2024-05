Joost Klein haalt keihard uit naar songfestival

Joost Klein heeft tijdens zijn eerste buitenlandse optreden uitgehaald naar het Eurovisie Songfestival. Tijdens zijn show op een festival in Vancouver in Canada riep hij “fuck Eurovision”, is te zien op beelden op sociale media.

Het is de eerste keer dat Klein in het openbaar een opmerking maakt over het songfestival nadat hij tweeënhalve week geleden werd gediskwalificeerd. Vorige week, toen hij voor het eerst weer optrad in Enschede, zweeg hij er juist bewust over. “Ik weet dat iedereen wacht tot ik iets ga zeggen, maar ik zeg alleen liefde”, zei hij toen in Engels.

Ook postte Klein een boodschap op Instagram. “Love always wins”, stond te lezen in zijn boodschap.

Op andere beelden van het Canadese optreden was te zien dat het publiek ook daar bekend is met zijn hit Europapa. Veel aanwezigen zongen de tekst van het nummer mee.