Joost Klein eist nieuwe getuigenverhoren

De advocaat van Joost Klein wil dat er in Nederland nieuwe getuigen worden verhoord in het onderzoek naar de vermeende bedreiging van een cameravrouw tijdens het Eurovisie Songfestival in Malmö. Het gaat om getuigen die in Nederland wonen, bevestigt de Zweedse officier van justitie Fredrik Jönsson aan het ANP na berichtgeving hierover van de Zweedse krant Expressen.

Justitie in Zweden moet hiervoor een zogeheten Europees onderzoeksbevel aanvragen. Jönsson kan niet zeggen hoeveel tijd de aanvraag in beslag gaat nemen en op welke termijn de verhoren kunnen plaatsvinden. Ook is niets te zeggen over welke getuigen er verhoord zouden moeten worden. Pas daarna kan een beslissing worden genomen over eventuele vervolging.

De Zweedse advocaat van Klein kan desgevraagd niet reageren op het nieuws. Jan-Åke Fält zegt tegen het ANP dat hij “hopelijk binnenkort” met een verklaring komt.

Disproportioneel

Het politieonderzoek naar het incident rond Klein ligt momenteel bij justitie. De Nederlandse songfestivalinzending werd vlak voor de finale gediskwalificeerd omdat hij na de tweede halve finale betrokken was bij een incident met een cameravrouw, die aangifte deed van bedreiging. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk.

Volgens AVROTROS maakte Klein “een dreigende beweging” naar de vrouw toen zij hem filmde terwijl herhaaldelijk zou zijn afgesproken dat zij dat niet zou doen. De omroep vond de maatregel van songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) om hem op basis daarvan uit te sluiten “heel zwaar en disproportioneel”.

Vrijspraak

Fält liet eerder weten dat er een voorlopige procesdatum was vastgesteld voor begin juni. Ook stelde hij dat Klein zich niet schuldig heeft gemaakt aan bedreiging en dat de kans op vrijspraak groot zou zijn.