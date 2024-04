Joost Klein doet onthulling over Songfestival act

Joost Klein heeft grootste plannen voor zijn act op het Eurovisie Songfestival in het Zweedse Malmö. “Ik ga het vetste doen dat ik tot nu toe heb gedaan. En daar ben ik wel heel blij mee. Daarvan kan ik echt met trots zeggen: wauw”, zei de zanger.

Klein zal zaterdagavond tijdens Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam alvast “een heel klein stukje” daarvan laten zien, vertelde hij voorafgaand aan de show aan de pers. “Je ziet het al in de visuals. Ik ben ze nog aan het afmaken, want ik had nog een paar ideeën onderweg. Op mijn iPadje doe ik dat.”

De zanger wil niet gewoon voor “een logo” op het podium staan. “Met alle respect naar alle andere deelnemers. Je hebt een scherm, dat kost gewoon een paar duizend euro om te huren. Dat moet je gewoon gebruiken, weet je.”

Bezig zijn met hoe zijn optreden eruit gaat zien is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding, maar Klein denkt ook goed na over de mentale voorbereiding. “Goed mijn rust pakken, dat is voor mij heel belangrijk. Goed eten, sociaal contact. Alle componenten van de depressie vermijden. En dan komt het wel goed met Joost Klein.”