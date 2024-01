Johan Nijenhuis dacht dat Costa! zijn eerste en laatste film zou zijn: ‘Wat een nachtmerrie’

Johan Nijenhuis dacht dat Costa! zijn eerste en meteen zijn laatste film zou zijn. Dat vertelt de 55-jarige filmregisseur en -producent aan Shownieuws.

“Costa! was mijn eerste en toen die film erop stond, toen we klaar waren met draaien in Salou, dacht ik: wat was dit een nachtmerrie”, zegt de filmmaker, wiens film Costa! (2001) een grote hit werd.

“Op de avond van de première zei een van mijn beste filmvrienden: Johan, je weet toch zelf ook wel dat dit geen goede film is. Dat waren de recensenten ook nog eens heel erg met hem eens, dus ik dacht: dit is mijn eerste en mijn laatste.”

Beeld: Reni van Maren