Johan Derksen zat hele middag in ziekenhuis: ‘Darm eruit geperst’

Johan Derksen heeft woensdag de hele middag in het ziekenhuis gezeten. Hij had naar eigen zeggen bij het poepen “zijn darm eruit geperst”. Dat openbaarde Derksen in het programma Vandaag Inside, nadat hij had verteld dat hij geen excuses ging maken voor zijn opmerkingen over politicus Habtamu de Hoop. Veel mensen veroordeelden woensdag deze opmerkingen in de uitzending van dinsdag omdat deze racistisch zouden zijn.

“Ik had de hond uitgelaten en moest poepen”, aldus Derksen. “Maar met een liesbreuk moet je niet zo persen. Het was een mooie drol, maar ik had pijn in mijn pens.” Daarom ging hij naar de huisarts. Deze stelde dat hij zijn darm eruit geperst had en dat hij naar de spoedeisende hulp moest.

“Daar wilden zij mij ook morfine geven tegen de pijn, maar ik zei: ik moet naar Hilversum, anders vinden ze mij een grote lafaard”, aldus Derksen. Dinsdag wordt de analist geopereerd. Het kan nog een paar keer gebeuren dat de komende dagen zijn darm ‘eruit floept’. “Ik heb een paar zakjes gekregen voor de zachte poep, voor als ik niet hoef te persen”, sloot de Talpa-coryfee zijn verhaal af.

Talpa was woensdagavond niet bereikbaar om te zeggen wat de gevolgen van de operatie van Derksen voor het programma zijn.