Johan Derksen over VI: ‘De hoogte van ons contract houdt de loyaliteit intact’

Johan Derksen lijkt erop te zinspelen dat hij nog vijf jaar door wil gaan met het programma Vandaag Inside. Dat doet de 74-jarige Talpa-coryfee zaterdag in het AD. “Als Mick Jagger op z’n 80ste een nieuw album met de Rolling Stones maakt, dan kan ik toch wel tot mijn 80ste een uur per dag aan die tafel uit mijn nek blijven lullen”, stelt hij in een lang interview. Nadere uitleg over de uitspraak geeft hij niet in het artikel.

Eerder stelde Derksen dat hij door wilde gaan met de talkshow “zolang er geld te verdienen is”. In het AD-verhaal stelt hij echter ook dat hij regelmatig overweegt te stoppen. “Ik erger me dagelijks aan de samenstelling van het programma”, zegt hij. “Wilfred, René en ik vormen een unieke combinatie met een onnavolgbare chemie, maar we denken totaal anders over de invulling. In de auto terug overweeg ik regelmatig te stoppen, maar dan zie ik de volgende morgen de kijkcijfers en dan denk ik: waar maak ik me druk over? Tja, de hoogte van ons contract houdt de loyaliteit intact.”

Verder zegt Derksen in het interview dat hij en zijn vrouw “het breedste bed hebben dat er te koop is, omdat de hond tussen ons in slaapt”. Ook stelt hij dat “Matthijs van Nieuwkerk vernield werd door de wokefamilie”. De BNNVARA-presentator kwam eind 2022 onder vuur te liggen nadat de Volkskrant berichtte over wangedrag bij het programma DWDD dat Van Nieuwkerk vijftien jaar presenteerde. Hij tekende onlangs een contract bij RTL.

Geen brandende oven

Ook zegt Derksen in het artikel dat hij “niets met musea of kunst heeft. In het Kröller-Müller Museum ben ik ooit naar een Vincent van Gogh-tentoonstelling geweest. Toen kwam ik al snel tot de conclusie dat ik hem een beperkte schilder vond.” Ook in het Guggenheim Museum in New York “zat ik binnen twintig minuten in de koffiecorner”.

Als Derksen overlijdt, wil hij trouwens in besloten kring begraven worden, meldt hij vast. “Ik woon tegenover de begraafplaats”, legt hij uit. “Ze kunnen me zo in een kruiwagen naar de overkant rijden. Zo’n brandende oven trekt me niet. We hebben niets vastgelegd, maar ik geef de voorkeur aan begraven in besloten kring. Dan hoeft niemand dat eind naar mijn woonplaats Grolloo te rijden.”