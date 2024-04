Johan Derksen maakt geen excuses: ‘Bedoelde het niet racistisch’

Johan Derksen gaat zijn uitspraken over parlementariër Habtamu de Hoop niet intrekken en hij gaat ook geen excuses maken. Dat zei de analist woensdag in het programma Vandaag Inside. Derksen zei dinsdag dat Habtamu de Hoop geen Fries is, omdat hij daar niet geboren is, zoals Derksen zelf “geen Surinamer is”. De opmerking kreeg veel kritiek, onder anderen van premier Mark Rutte, veel andere politici en de Nationaal Coördinator Racismebestrijding.

“Ik kende zijn achtergrond niet”, zei Derksen. “Ik zag een jongen met een Afrikaanse achtergrond die de Friese taal gaat staan promoten. Ik zou een hypocriete lul zijn als ik hier excuses aan ga bieden. Want het was niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking.”

Tafeldame Lilian Marijnissen stelde dat een opmerking ook onbedoeld racistisch kan zijn. “Het was een opmerking zoals we die iedere uitzending maken”, aldus Derksen. “Ik sta voor mijn woorden.” Wat anderen daarvan vinden “interesseert mij geen reet”, aldus Derksen. “Er zijn twee mensen die over mij oordelen: de rechter en John de Mol.”

Talpa en John de Mol waren woensdag de hele dag onbereikbaar voor commentaar. Ook woensdagavond, na de opmerkingen van Derksen in Vandaag Inside, reageerden Talpa en de woordvoerder van John de Mol niet op vragen.