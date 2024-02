Johan Derksen gewond door uitlaten hond: ‘Stel inzameling wel op prijs’

Johan Derksen heeft zich maandag bezeerd nadat hij in zijn eigen tuin een val maakte. De tv-analist gleed uit toen hij zijn hond uitliet, vertelde hij in de SBS6-talkshow Vandaag Inside.

“Ja, ik ben uitgegleden. Het leven is niet altijd even makkelijk”, verklaarde de 75-jarige Derksen in gesprek met presentator Wilfred Genee. De analist heeft last van zijn “achillespees of enkelbanden”, maar dat weerhield hem er niet van om naar de studio te komen.

Inzameling

“Met mijn mond is niets aan de hand hoor”, zei Derksen luchtig. “Nog steeds scherp als een mes. Maar als er een inzameling gehouden kan worden, stel ik dat wel op prijs.”