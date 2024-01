Joes Brauers droeg ‘gelukssokken’ tijdens deelname Slimste Mens

Joes Brauers droeg “gelukssokken” tijdens zijn deelname aan De Slimste Mens. Dat vertelt de winnaar van het 23e seizoen van het KRO-NCRV-programma aan RTL Boulevard.

“Ik had gelukssokken aan, de bijgeloofssokken, en muntjes in mijn schoen. Die draag ik nu nog steeds. Dat zijn mijn rituelen en die hebben mij er ook echt doorheen gesleept. Die hebben me uiteindelijk geen windeieren gelegd.”

Jongste winnaar ooit

De 24-jarige acteur is de jongste winnaar ooit. De Limburger was al jarenlang fan van het programma, vertelde hij eerder aan het ANP, en speelde net als zijn zusje mee via de app. Hij kreeg drie keer van haar een verjaardagscadeau met jurylid Maarten van Rossem erop, namelijk een trui, sokken en fannypack. “Ja, ik heb als een commando getraind.”