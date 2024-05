Jeroen Rietbergen reageert op seponering zedenzaak

Jeroen Rietbergen is “dankbaar en opgelucht” dat hij niet wordt vervolgd in de zedenzaak rondom The Voice of Holland. Dat laten zijn advocaten Wout Morra en Menno van Gaalen weten. Woensdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak seponeert wegens gebrek aan bewijs.

“Jeroen Rietbergen is dankbaar voor het uitgebreide opsporingsonderzoek, en hij is opgelucht dat na een lange strijd zijn zaak nu alsnog is geseponeerd”, zeggen zijn advocaten. “Hij is de mensen die hem in een zeer moeilijke tijd zijn blijven steunen enorm dankbaar.”

Rietbergen, oud-bandleider bij de talentenjacht, werd door een voormalig deelneemster beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Haar advocaat, Sébas Diekstra, zei eerder op woensdag te overwegen om een artikel 12-procedure op te starten om daarmee justitie te dwingen Rietbergen alsnog te vervolgen.