Jandino’s FC Kip verbetert omgang met voedsel na controle voedselinspectie

Jandino Asporaat heeft met zijn restaurant FC Kip direct actie ondernomen nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een verbeterpunt op het gebied van ‘Juiste omgang met voedsel’ had geconstateerd. Het verbeterpunt werd in februari al geconstateerd bij een controle, maar kwam dinsdag naar boven door een artikel op de website Mediacourant.

“Er is één kipstuk gecontroleerd”, licht Asporaat toe. “En als die uit de frituur komt moet die minimaal 75 graden zijn. Dan gaat hij in de warmtebak en daar moet hij minimaal 60 graden zijn. De controleur had alles gecontroleerd, het was allemaal goed, maar de kip was 69 graden toen die uit het vet kwam en die had 75 graden moeten zijn.”

FC Kip kreeg de opdracht om dat te verbeteren, en er zou na twee weken een nieuwe controle volgen. “Maar wij hebben gelijk Bureau de Wit ingeschakeld, een onafhankelijk bureau dat ook samenwerkt met de NVWA”, zegt Asporaat. “Die hebben alles gecontroleerd, alles was goed en zij delen de rapporten ook met NVWA. Ik durf er mijn hand voor in het frituurvet te steken dat het goed is. Als het niet goed was geweest, had de NVWA meteen de zaak gesloten.”

Hoort erbij

Hoewel de NVWA niet ingaat op details, geeft een woordvoerder aan dat er inderdaad een controle is geweest bij FC Kip en dat bleek dat er één onderdeel “niet voldoende” was. “Het is aan het bedrijf om aan ons aan te tonen hoe zij dit gaan verbeteren”, luidt de reactie. “Dat hebben ze inmiddels gedaan en beoordelen we zorgvuldig.”

Dat het restaurant van Asporaat onder een vergrootglas ligt omdat hij een bekende Nederlander is, vindt de comedian “oké”. “Want ik kan elke keer weer laten zien wat de waarheid is en dan krijg je mensen die ons steunen”, zegt hij. “En het houdt ons scherp. De keuken was te klein, dan verbouwen we de keuken. We hadden problemen met de riolering, dat wordt verbouwd. En andere mensen die hiermee te maken hebben worden niet breed uitgemeten in de pers. Maar ik ben geen nieuwkomer, ik weet dat dit erbij hoort.”

Toen FC Kip vorig jaar november opende in Rotterdam leverde dat meerdere dagen lange rijen op met belangstellenden. De zaak is de eerste vestiging van een fastfoodketen die een rol speelt in het tv- en filmwerk van Asporaat. Tegen ANP zei hij eerder dat hij het openen van meerdere vestigingen in de toekomst niet uitsluit.