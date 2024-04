Jandino Asporaat voegt extra shows toe aan theatertour: ‘Stormloop’

Jandino Asporaat heeft veertig extra shows toegevoegd aan zijn theatertour Therapie. Dat deelt de 43-jarige presentator donderdag via Instagram. De grote vraag naar kaarten is de reden voor de extra shows. “Deze tour gaat letterlijk een gekkenhuis worden”, aldus Asporaat.

Asporaat heeft ook twee shows in België toegevoegd aan zijn agenda. De komiek speelt zijn show in Meise en Antwerpen. In Nederland staat Asporaat in grote zalen als de Brabanthallen, Ahoy Rotterdam en AFAS Live. Ook komt de cabaretier naar zalen in onder meer Berlicum, Roermond, Bladel, Barneveld, Oostburg, Cuijk, Groningen, Veenendaal en Tiel.

Maandag maakte Asporaat bekend dat hij komend seizoen weer het theater ingaat. Therapie is volgens Asporaat zijn “meest persoonlijke show tot nu toe”. “Deze voorstelling is de enige therapiesessie ter wereld waarbij je het risico loopt om als een gek naar binnen te gaan en gestoord terug naar buiten te komen. Maar dan wel schuddebuikend en met een hele brede glimlach”, zei hij eerder over de voorstelling.