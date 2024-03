Jan Smit krijgt Edison Pop Oeuvreprijs uit handen van zoon Senn

Jan Smit is onderscheiden met de Edison Pop Oeuvreprijs 2024. De zanger kreeg de award donderdagavond in de talkshow Humberto uit handen van zijn 10-jarige zoon Senn.

“Een achtbaan.” Zo blikt Smit in de uitzending terug op zijn zo’n dertig jaar durende carrière, met ‘ups en downs’, “dat is inherent aan zo’n lange carrière”.

Jan had niet verwacht dat zijn 10-jarige zoontje Senn hem de prijs zou overhandigen. “Maar ik heb hem net nog gefacetimed en toen lag ‘ie al in bed onder de dekens.”

Smit is naar de studio gelokt met behulp van zijn familie. “Dat is pas een verrassing”, zei Smit nadat zijn zoon hem de prijs had overhandigd in de talkshow Humberto. Daarop vroeg presentator Humberto Tan aan Senn hoe hij dat heeft gedaan. “Met mijn kleren aan onder de dekens”, antwoordde Senn.

Op de vraag van Tan of Senn nog iets wil zeggen tegen zijn vader, antwoordde hij: “Ik ben trots op je.” Daarop zei Smit: “Ik ben erg trots op jou, vriend.”

Goed dan @JanSmit deze prijs wint. Maar een zoon reikt de prijs uit —-#humberto Niet “uitrijkt” pic.twitter.com/lv5DEO3kPc — Douwe Gerlof❤️ (@douwegerlof) February 29, 2024

Meer dan 20 nummer 1 hits

Juryvoorzitter, radio-dj Daniël Dekker, prees aan tafel het oeuvre van Smit en zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek. “De jury stelt vast dat zijn oeuvre inmiddels bijna 80 gouden en platina onderscheidingen kent, ondersteund door meer dan 20 nummer 1 hits. Een uniek artiest die vóór zijn 40e levensjaar dertig jaar met groot succes muziek maakt: de jury kent daarom de Edison Pop Oeuvreprijs 2024 toe aan Jan Smit”, staat in het juryrapport.

Jury

De jury bestaat verder uit Eric van Holland (Senior Editor Spotify Benelux), Vera Siemons (3FM DJ), Martijn Biemans (Music Director Qmusic), Anna Veenstra (Sr. Programmeur Melkweg), Nils Brokerhof (Music Director 100%NL/SLAM!) en Randall Spann (Music Director FunX). De oeuvreprijs ging vorig jaar naar Kensington.

De Edisons Pop worden maandag uitgereikt in het AFAS Theater in Leusden.