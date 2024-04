Jan Roos en Dennis Schouten hebben gehackt YouTube-account terug

Jan Roos en Dennis Schouten zijn weer terug op YouTube. Het account van hun onlineprogramma Roddelpraat is maandag hersteld, laten ze weten via Instagram.

“Wij hebben ons YouTube-kanaal weer terug! YouTube erkende dat we gehackt waren en heeft ons account zojuist weer hersteld”, schrijven Roos en Schouten. “Onduidelijk is waarom we gehackt waren, zover we kunnen zien is er niets veranderd in ons kanaal en er is geen geld geëist.”

Volgers van Roddelpraat kunnen woensdag een nieuwe uitzending van het programma verwachten.