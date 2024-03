Jan Jaap van der Wal wast in lingerie truck van Peter Pannekoek: ‘Sex sells’

Jan Jaap van der Wal is zijn belofte nagekomen en heeft in lingerie de auto van zijn Dit Was Het Nieuws-collega Peter Pannekoek gewassen. Donderdag was in het satirische spelprogramma te zien hoe de komiek de weddenschap die hij vorige week had gesloten, heeft ingelost.

Van der Wal had beloofd om bij 60.000 volgers op Instagram de auto van Pannekoek te wassen. Donderdag zei hij dat zijn Instagrampagina inmiddels door 72.000 mensen wordt gevolgd. “Ongelofelijk, maar het punt is bevestigd aangaande Famke Louise: sex sells”, aldus Van der Wal. Hij verwees hiermee naar de uitzending van vorige week, waarin het ging over influencers als Famke Louise die steeds gekkere dingen moeten doen om meer clicks te genereren.

Wassen kreng

In een filmpje was vervolgens te zien hoe Pannekoek niet met zijn auto, maar in een truck kwam aanrijden. Op het dashboard staat een lichtbox met daarop de tekst “wassen kreng” en op de zijkant van de vrachtwagen wordt reclame gemaakt voor de nieuwe theatertournee van Pannekoek. Op het nummer Car Wash gooide Van der Wal vervolgens een paar sponzen tegen de vrachtwagen en haalde hij een zwabber langs het voertuig. De komiek vond het een “grappig filmpje” waarmee hij zogenaamd ook aandacht vroeg voor “body positivity”.

Nieuwe weddenschap

Pannekoek sloot meteen na het filmpje gekscherend een nieuwe weddenschap af door te stellen dat bij meer dan 200.000 volgers op Instagram of 100.000 op TikTok presentator Harm Edens een tatoeage van Van der Wal in lingerie laat zetten.