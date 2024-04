Jada Borsato: ‘Ben helemaal hoteldebotel verliefd’

Jada Borsato heeft afgelopen vrijdag haar eerste eigen single uitgebracht. Het nummer verwijst echter niet naar haar relatiebreuk met Roeland, met wie ze elf jaar samen was.

In Weekend nummer 15 vertelt de dochter van Leontine en Marco het volgende: “Het is niet mijn verhaal. Het nummer lag er al toen ik een relatie met Roeland had”. Het nummer sprak haar dan ook erg aan omdat het voor heel veel mensen herkenbaar is. “In de studio lag een klein opzetje, geschreven door Sander en Femke, en vervolgens hebben we het met z’n allen uitgewerkt”, legt Jada uit.

Inmiddels heeft Jada een nieuwe liefde, Rob, waarop ze helemaal hoteldebotel verliefd is. “Ik zit op een roze wolk, ben zo gelukkig. Hij is een heel lieve jongen”, vertelt ze. Ook valt haar nieuwe liefde goed bij het gezin en bij haar vriendengroep. “We maken elkaar heel bij”, zegt Borsato.

Het stel woont nog niet samen, onthult Jada. “We zien elkaar wel veel en dat wil je ook als je zo verliefd bent, dus dat is heel fijn. Maar we doen verder lekker ons eigen ding, dat is ook goed op deze leeftijd”.

