Jacqueline Govaert verrast met eigen bruiloft: ‘Na 25 jaar verkering getrouwd, en hoe!’

Jacqueline Govaert is vrijdag na een relatie van bijna 25 jaar getrouwd met haar partner Ivo. De Krezip-zangeres werd door haar vriend verrast met een bruiloft, deelt ze op Instagram.

“Yes we did it!! Na bijna 25 jaar verkering zijn we eindelijk getrouwd, en hoe!!” schrijft Govaert bij foto’s van de grote dag. “Ongelofelijk dankbaar dat we het zo hebben mogen vieren met onze vrienden en familie om ons heen, het was een magische dag!!”

Nieuwe lievelingsdag

Danny Vera kwam optreden tijdens de bruiloft en Govaert werd door haar vader weggegeven, zo schrijft ze. “24 mei 2024, m’n nieuwe lievelingsdag!”