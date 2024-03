‘Influencer’ Jan Jaap van der Wal maakt belofte waar: gaat in lingerie auto van Peter Pannekoek wassen

Jan Jaap van der Wal is op Instagram de 60.000 volgers ruimschoots gepasseerd. De cabaretier komt daarom zijn belofte na om de auto van collega Peter Pannekoek te gaan wassen in lingerie, bevestigt hij aan het ANP.

Van der Wal beloofde donderdagavond in Dit Was Het Nieuws dat hij dit zou doen als hij 60.000 volgers zou halen. Tijdens de satirische nieuwsshow ging het namelijk over hoe influencers steeds gekkere dingen moeten doen voor meer clicks. Aan het eind van de aflevering stond het aantal op ruim 46.000, het waren er vrijdagmiddag ruim 67.000.

‘Even trainen’

“Ik ga de auto wassen, het gaat gebeuren”, zegt Van der Wal. Wanneer het moment plaatsvindt en waar het te zien is, is nog niet duidelijk. “Maar we zien elkaar volgende week natuurlijk weer. Ik ga nu eerst even trainen, zodat ik in een goede 75D pas.”