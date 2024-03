Ilse DeLange in lappenmand, zegt show af

Ilse DeLange heeft griep. Daarom kan zij zaterdagavond niet optreden in Venlo. Dat meldt de zangeres op social media.

“Lieve mensen, tot mijn grote spijt moeten we helaas de show in Venlo van vanavond verplaatsen”, schrijft ze. “Ik werd donderdagnacht wakker met keelpijn, maar wel nog (met veel moeite) de show in Enschede gisteren kunnen doen.” Zij bedankt het publiek in de Twentse stad voor hun hulp en begrip tijdens het concert.

“Maar nu is het wel op”, voegt Ilse daaraan toe. “Ik heb de griep te pakken en zal me daar simpelweg even aan moeten overgeven.” Er wordt een nieuwe datum geprikt voor het concert in Venlo: “We gaan elkaar dus niet vanavond zien, maar vast heel snel!”