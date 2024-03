Ilse DeLange geeft gezondheidsupdate: ‘Heftigste griep ooit’

Ilse DeLange is nog steeds niet hersteld van de griep die ze al bijna twee weken heeft. Het is de “heftigste griep” die de zangeres ooit heeft gehad, schrijft ze op Instagram.

“Ik werd al door velen in comments gewaarschuwd dat er een nare griep rondging die niet snel voorbij is. Nou, dat klopt dus”, bevestigt DeLange. “Het gaat inmiddels echt wel iets beter, maar het is nog niet zo ver dat ik vol vertrouwen een show kan geven. Dus moeten we helaas de show in Zoetermeer van aanstaande vrijdag verzetten naar dinsdag 26 maart.”

Bron: Instagram Ilse DeLange

DeLange moest de afgelopen weken ook al concerten in Winterswijk, Alkmaar en Venlo afzeggen. “Nogmaals sorry voor het ongemak dat dit voor ieder geeft en dank aan de flexibiliteit en support van iedereen! Nog ff… en dan ben ik er weer helemaal.”